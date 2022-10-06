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Дубля Аляева принес «Амуру» победу над «Сочи»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Хабаровске.
06 октября 2022 14:26
автор: Максим Скороходов

«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» со счетом 4:3.

За команду из Хабаровска забивали Яросалав Лихачев (7-я минута), Виктор Балдаев (16) и Артем Аляев, поразивший ворота сначала в равных составах (30), а потом в большинстве (56).

У клуба из Сочи шайбы забросили Андрей Алтыбармакян (4), Артур Тянулин, реализовавший численное большинство (48), и Кирилл Петьков (49).

«Тигры» набрали 12 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, а «леопарды» продолжают замыкать турнирную таблицу Запада, имея 8 очков.

8 октября «Амур» примет на своем льду «Локомотив», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с «Сибирью»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Сочи» (Сочи) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы:
0:1 – Алтыбармакян (Феоктистов, Попугаев), 3:57
1:1 – Лихачев (Минаев), 6:36
2:1 – Балдаев (Слепец), 15:37
3:1 – Аляев (Руденков, Кэйлоф), 29:43
3:2 – Тянулин (Зоркин), 47:37 (Бол.)
3:3 – Петьков (Гараев), 48:09
4:3 - Аляев (Лихачев, Николишин), 55:23 (Бол.)

источник: «Советский спорт»
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