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«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла во Владивостоке.
06 октября 2022 14:59
автор: Максим Скороходов

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив».

Основное время игры закончилось со счетом 2:2.

За «железнодорожников» в основное время забили Максим Березкин (18-я минута) и Александр Елесин (45), а у «моряков» - Артем Гареев (32) и Либор Шулак (38).

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов выиграли хозяева - 2:0. Решающий бросок совершил Николай Чебыкин.

Таким образом, «моряки» набрали 14 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, а «железнодорожники», добыв 19-е очко, стали третьими на Западе.

8 октября «Адмирал» примет на своем льду ЦСКА, а «Локомотив» сыграет в гостях с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Локомотив» (Ярославль) - 3:2Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0Б)

Голы:
0:1 – Березкин (Алексеев), 17:54
1:1 – Гареев (Чебыкин), 31:32
2:1 – Шулак (Уильямс, Файзуллин), 37:56
2:2 - Елесин (Алексеев, Иванов), 44:30
3:2 - Чебыкин - победный буллит

источник: «Советский спорт»
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