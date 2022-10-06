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Гашек рассказал, как российские хоккеисты «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» смогли прилететь в Прагу

Законы ЕС главенствуют над чешскими.
06 октября 2022 16:01
автор: Максим Скороходов

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек рассказал, каким образом в Чехию на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» смогли попасть российские хоккеисты.

«Согласно законам Евросоюза, которые превосходят наши, когда они приезжают из другой страны ЕС, мы должны их впускать. Исключение одно - если возникнет неминуемая опасность принимающей стране. Мы могли остановить их в аэропорту, только если бы они прилетели из Америки напрямую в Прагу», - написал Гашек в социальной сети.

За «Нэшвилл» играет лишь один россиянин, а именно нападающий Яков Тренин. Что касается «Сан-Хосе», то в составе «акул» выступают защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также форвард Александр Барабанов.

Добавим, что «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» прибыли в Прагу из Берлина.

источник: «Советский спорт»
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