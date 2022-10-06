Назаров - о поражение от «Амура»: Нужно построже играть в обороне и контролировать клюшки

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:4).

«Не понравился результат. Как минимум на одно очко мы сегодня наиграли. Надо, наверное, чуть-чуть построже играть в обороне и контролировать клюшки», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, что за команду из Хабаровска забивали Яросалав Лихачев (7-я минута), Виктор Балдаев (16) и Артем Аляев, поразивший ворота сначала в равных составах (30), а потом в большинстве (56). У клуба из Сочи шайбы забросили Андрей Алтыбармакян (4), Артур Тянулин, реализовавший численное большинство (48), и Кирилл Петьков (49).

«Тигры» набрали 12 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, а «леопарды» продолжают замыкать турнирную таблицу Запада, имея 8 очков.