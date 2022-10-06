Сайт НХЛ назвал Шестеркина главным претендентом на звание лучшего вратаря лиги

Сайт НХЛ назвал голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина главным кандидатом на звание лучшего вратаря НХЛ.

В результате опроса среди 15 авторов портала россиянин набрал 68 баллов, получив восемь первых мест. На второй строчке расположился еще один представитель России - двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский (»Тампа-Бэй Лайтнинг», 44 балла). Замкнул тройку финн Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз».

Также в десятку попали Сергей Бобровский (»Флорида Пантерз», два балла) и Александр Георгиев (»Колорадо Эвеланш», один балл).

Добавим, что в минувшем сезоне Георгиев был одноклубником Шестеркина, а «Колорадо» завоевал главный трофей.