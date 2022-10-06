Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сайт НХЛ назвал Шестеркина главным претендентом на звание лучшего вратаря лиги

Голкипер опередил даже Андрея Василевского.
06 октября 2022 16:36
автор: Александр Шульгин

Сайт НХЛ назвал голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина главным кандидатом на звание лучшего вратаря НХЛ.

В результате опроса среди 15 авторов портала россиянин набрал 68 баллов, получив восемь первых мест. На второй строчке расположился еще один представитель России - двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский (»Тампа-Бэй Лайтнинг», 44 балла). Замкнул тройку финн Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз».

Также в десятку попали Сергей Бобровский (»Флорида Пантерз», два балла) и Александр Георгиев (»Колорадо Эвеланш», один балл).

Добавим, что в минувшем сезоне Георгиев был одноклубником Шестеркина, а «Колорадо» завоевал главный трофей.

источник: NHL (НХЛ)
Это интересно:
Тренер «Адмирала» - о матче с «Локомотивом»: Мы эту победу заработали и заслужили
Владивостокский клуб обыграл своего соперника по буллитам.
06.10.2022 17:24
Хоккей
Заварухин признался, что испытывает желание вернуться на лед: Время уже ушло
Наставник «Автомобилиста» не прочь снова выйти на лед.
06.10.2022 17:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Никитин назвал причины поражения «Локомотива» от «Адмирала»
Ярославцы уступили своему сопернику по буллитам.
06.10.2022 17:07
Хоккей
Сайт НХЛ назвал Шестеркина главным претендентом на звание лучшего вратаря лиги
Голкипер опередил даже Андрея Василевского.
06.10.2022 16:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Назаров - о поражение от «Амура»: Нужно построже играть в обороне и контролировать клюшки
«Сочи» уступил своему сопернику со счетом 3:4.
06.10.2022 16:30
Хоккей
Гашек рассказал, как российские хоккеисты «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» смогли прилететь в Прагу
Законы ЕС главенствуют над чешскими.
06.10.2022 16:01
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла во Владивостоке.
06.10.2022 14:59
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубля Аляева принес «Амуру» победу над «Сочи»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Хабаровске.
06.10.2022 14:26
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шумаков вернулся в «Трактор»
30-летний нападающий является воспитанником челябинского клуба.
06.10.2022 12:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт» в предсезонном матче
Игра проходила на «Кэпитал Уан-Арене».
06.10.2022 08:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика