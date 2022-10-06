Никитин назвал причины поражения «Локомотива» от «Адмирала»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3 Б).

«Адмирал» - организованная и характерная команда, поэтому игры с ними получаются упорными. Овертайм обе команды беззубо провели. Здесь все решает мастерство», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что за «железнодорожников» в основное время забили Максим Березкин (18-я минута) и Александр Елесин (45), а у «моряков» - Артем Гареев (32) и Либор Шулак (38).

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов выиграли хозяева - 2:0. Решающий бросок совершил Николай Чебыкин.

Таким образом, «моряки» набрали 14 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, а «железнодорожники», добыв 19-е очко, стали третьими на Западе.