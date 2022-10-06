Заварухин признался, что испытывает желание вернуться на лед: Время уже ушло

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин признался, что его по-прежнему тянет выйти на лед в качестве игрока.

«Да, хочется выйти на лёд и поиграть. Но время уже ушло, физиологию не обманешь. Теперь настало время работать тренером. Говорим ребятам, чтобы они ценили то время, пока они играют. В это время ты нужен хоккею, а когда заканчиваешь, то хоккей становится нужен тебе», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что под руководством Заварухина «Автомобилист» c 21 очком возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.