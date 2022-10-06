Тренер «Адмирала» - о матче с «Локомотивом»: Мы эту победу заработали и заслужили

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев дал комментарий после победы над «Локомотивом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Честно скажу - мы довольны. Мы эту победу заработали, заслужили. Болельщиков сегодня порадовали наконец-то», - приводит слова специалиста пресс-служба владивостокского клуба.

Напомним, что за «железнодорожников» в основное время забили Максим Березкин (18-я минута) и Александр Елесин (45), а у «моряков» - Артем Гареев (32) и Либор Шулак (38).

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов выиграли хозяева - 2:0. Решающий бросок совершил Николай Чебыкин.

Таким образом, «моряки» набрали 14 очков и поднялись на седьмое место Восточной конференции, а «железнодорожники», добыв 19-е очко, стали третьими на Западе.