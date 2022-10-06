ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях обыграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев, в составе которых отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов.

Москвичи набрали 17 очков и догнали в турнирной таблице Западной конференции нижегородское «Торпедо» и «Спартак», идущие на пятом и шестом местах соответственно.

Сибиряки с 16 очками остались пятыми на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - ЦСКА - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Светлаков (Диц, Слепышев), 14:55

0:2 - Плотников (Юртайкин, Сергеев), 31:12

0:3 - Абрамов (Киселевич, Светлаков), 56:48.

Вратари: Костин - Рейдеборн.