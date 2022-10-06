«Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде нанес поражение «Салавату Юлаеву».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Филипп Майе, Никита Коростелев, реализовавший большинство, и Коди Керран. Хозяева смогли забросить две шайбы стараниями Александра Хмелевского и Павла Коледова, также воспользовавшихся численным перевесом.

Отметим, что уже в первой половине первого периода уфимцы повели 2:0, однако «сталеварам» удалось перевернуть ход игры.

Магнитогорцы набрали 20 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.