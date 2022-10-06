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Гендиректор «Салавата Юлаева» восхитился игрой команды, несмотря на поражение от «Металлурга»

Уфимский клуб уступил своему сопернику со счетом 2:3.
06 октября 2022 19:53

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов дал комментарий после поражения команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«2-3. Отличная игра. Немного не повезло. Тем не менее это, пожалуй, лучшая игра команды текущего сезона. Металлург тоже постарался», - написал функционер в своем телеграм-канале.

Напомним, что в составе магнитогорцев отличились Филипп Майе, Никита Коростелев, реализовавший большинство, и Коди Керран. Уфимцы смогли забросить две шайбы стараниями Александра Хмелевского и Павла Коледова, также воспользовавшихся численным перевесом.

«Металлург» набрали 20 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.

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