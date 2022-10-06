Мартемьянов о поражении от ЦСКА: Я команду встряхиваю, но как - это секрет

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы попытались с первых смен активно пойти в атаку. Хотели открыть счет, но получили гол в свои ворота. Соперник очень грамотно играл по счету, дисциплинированно и правильно. У нас игра в атаке совершенно не получалась. Невыполнение задания и игровой дисциплины привело к неутешительному результату.

С серьезными коллективами мы играли в последних матчах. Мастерство их защитников повыше, чем у наших нападающих. Но это не отменяет того, что мы обязаны взламывать оборону. Я команду встряхиваю, но как - это секрет», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев, в составе которых отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов.

Москвичи набрали 17 очков и догнали в турнирной таблице Западной конференции нижегородское «Торпедо» и «Спартак», идущие на пятом и шестом местах соответственно.

Сибиряки с 16 очками остались пятыми на Востоке.