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Мартемьянов о поражении от ЦСКА: Я команду встряхиваю, но как - это секрет

Сибиряки всухую уступили армейцам.
06 октября 2022 20:45
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы попытались с первых смен активно пойти в атаку. Хотели открыть счет, но получили гол в свои ворота. Соперник очень грамотно играл по счету, дисциплинированно и правильно. У нас игра в атаке совершенно не получалась. Невыполнение задания и игровой дисциплины привело к неутешительному результату.

С серьезными коллективами мы играли в последних матчах. Мастерство их защитников повыше, чем у наших нападающих. Но это не отменяет того, что мы обязаны взламывать оборону. Я команду встряхиваю, но как - это секрет», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев, в составе которых отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов.

Москвичи набрали 17 очков и догнали в турнирной таблице Западной конференции нижегородское «Торпедо» и «Спартак», идущие на пятом и шестом местах соответственно.

Сибиряки с 16 очками остались пятыми на Востоке.

источник: ХК «Сибирь»
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