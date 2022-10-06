«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ак Барс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе хозяев отличился Илья Сафонов (55-я минута).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Даниила Романцева (33-я и 65-я).

Таким образом, «Ак Барс» с 19 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Автомобилист» возглавил Восток, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани против »Барыса», а «Автомобилист» отправится в гости к «Нефтехимику». Оба противостояния состоятся 8 октября.