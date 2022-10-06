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Козлов - о поражении от «Металлурга»: Потеря концентрации стоила нам пропущенной шайбы в конце

«Салават Юлаев» уступил своему сопернику со счетом 2:3.
06 октября 2022 22:14

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после поражения команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы перебросали соперника, переиграли в зоне атаки, забили два гола в большинстве. Получилось так, что небольшая потеря концентрации в концовке стоила нам пропущенной шайбы», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что в составе магнитогорцев отличились Филипп Майе, Никита Коростелев, реализовавший большинство, и Коди Керран. Уфимцы смогли забросить две шайбы стараниями Александра Хмелевского и Павла Коледова, также воспользовавшихся численным перевесом.

«Металлург» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.

источник: КХЛ
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