Кадейкин - о матче с «Металлургом»: Были хорошие скорости, показывали очень быстрый хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин дал комментарий после поражения команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Были хорошие скорости, хоккей был очень быстрым. Не хотелось сбавлять оборотов в концовке, что мы, что «Магнитка» создавали моменты и допускали ошибки», - приводит слова хоккеиста пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что в составе магнитогорцев отличились Филипп Майе, Никита Коростелев, реализовавший большинство, и Коди Керран. Уфимцы смогли забросить две шайбы стараниями Александра Хмелевского и Павла Коледова, также воспользовавшихся численным перевесом.

«Металлург» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.