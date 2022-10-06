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Кудашов о поражении «Динамо» от «Нефтехимика»: Забили б гол - тогда бы выиграли

Москвичи потерпели обидное поражение от одного из аутсайдеров КХЛ.
06 октября 2022 23:22
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла нижнекамскому «Нефтехимику».

«Чего не хватило, чтобы продолжить победную серию? Вы же видели, да и я же уже сказал, что там и штанги были. Забили б гол - тогда бы выиграли. Это если просто; но, если копать глубже, там очень много нюансов: за счет чего можно забить и как. Тем не менее, игроки старались, бились, работали. Мы в овертайме вратаря поменяли, но в ситуации «пять на три» надо забивать, конечно. Сейчас нужно отдать должное нижнекамцам. Они сыграли очень самоотверженно, много бросков заблокировали», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Нефтехимика» в серии послематчевых буллитов.

Москвичи занимают сторое место в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы идут десятыми на Востоке.

источник: КХЛ
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