«Минесота» обыграла «Чикаго» в предсезонном матче, у Капризова голевая передача

В предсезонном матче «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «дикарей», в составе которых отличились Марко Росси, Матс Цуккарелло, Фредерик Годро и Сэм Стил. Россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Ястребы» смогли ответить точным броском Джека Джонсона.

Напомним, во время проведения Капризовым отпуска в России на хоккеиста падали подозрения в уклонении от службы в армии, однако ему удалось вернуться в США и присоединиться к своему клубу.