Кулемин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин дал комментарий после поражения команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Бывают такие игры, когда все делаешь хорошо, но допускаешь одну ошибку - и все… Считаю, играли хорошо, не считая третьей пропущенной шайбы», - приводит слова хоккеиста пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что в составе магнитогорцев отличились Филипп Майе, Никита Коростелев, реализовавший большинство, и Коди Керран. Уфимцы смогли забросить две шайбы стараниями Александра Хмелевского и Павла Коледова, также воспользовавшихся численным перевесом.

«Металлург» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя как раз «Салават», который с 18 очками опустился на третью строчку.