Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ягр рассказал, что необходимо Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Капитану «Вашингтона» нужны 114 голов.
07 октября 2022 13:19
автор: Максим Скороходов

Олимпийский чемпион по хоккею Яромир Ягр рассказал, благодаря чему нападающий «Вашингтона» Яромир Ягр может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, Алекс Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, будет играть до 45 лет. Он может это сделать, потому что он сильный и хочет быть лучшим», - сказал Ягр чешскому телевидению.

Добавим, что Гретцки за карьеру забросил 844 шайбы в НХЛ, на счету Овечкина на данный момент 780 голов. В прошлым сезоне 37-летний российский нападающий стал автором 83 заброшенных шайб.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ягр рассказал, что необходимо Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки
Капитану «Вашингтона» нужны 114 голов.
07.10.2022 13:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кулемин прокомментировал поражение от «Металлурга»
«Салават Юлаев» уступил своему сопернику со счетом 2:3.
07.10.2022 08:45
Хоккей
«Минесота» обыграла «Чикаго» в предсезонном матче, у Капризова голевая передача
Клубы НХЛ продолжают готовиться к новому сезону.
07.10.2022 08:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кудашов о поражении «Динамо» от «Нефтехимика»: Забили б гол - тогда бы выиграли
Москвичи потерпели обидное поражение от одного из аутсайдеров КХЛ.
06.10.2022 23:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кадейкин - о матче с «Металлургом»: Были хорошие скорости, показывали очень быстрый хоккей
«Салават Юлаев» уступил своему сопернику со счетом 2:3.
06.10.2022 22:35
Хоккей
Козлов - о поражении от «Металлурга»: Потеря концентрации стоила нам пропущенной шайбы в конце
«Салават Юлаев» уступил своему сопернику со счетом 2:3.
06.10.2022 22:14
Хоккей
«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ак Барс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Встреча прошла в Казани на «Татнефть-Арене».
06.10.2022 21:59
Хоккей
Мартемьянов о поражении от ЦСКА: Я команду встряхиваю, но как - это секрет
Сибиряки всухую уступили армейцам.
06.10.2022 20:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гендиректор «Салавата Юлаева» восхитился игрой команды, несмотря на поражение от «Металлурга»
Уфимский клуб уступил своему сопернику со счетом 2:3.
06.10.2022 19:53
Хоккей
«Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Уральцы смогли перевернуть ход неудачно складывавшейся встречи.
06.10.2022 19:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика