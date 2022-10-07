Ягр рассказал, что необходимо Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион по хоккею Яромир Ягр рассказал, благодаря чему нападающий «Вашингтона» Яромир Ягр может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, Алекс Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, будет играть до 45 лет. Он может это сделать, потому что он сильный и хочет быть лучшим», - сказал Ягр чешскому телевидению.

Добавим, что Гретцки за карьеру забросил 844 шайбы в НХЛ, на счету Овечкина на данный момент 780 голов. В прошлым сезоне 37-летний российский нападающий стал автором 83 заброшенных шайб.