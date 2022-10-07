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Эксперты НХЛ считают, что трое россиян могут стать лучшими игроками следующего сезона

Овечкина среди кандидатов нет.
07 октября 2022 19:59
автор: Максим Скороходов

Среди экспертов официального сайта НХЛ прошло голосование на тему, какой хоккеист может стать лучшим игроком стартующего регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Первое место в голосовании занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший 67 очков.

Каждый эксперт расставлял своих кандидатов с первого по пятое место. По правилам, первый получал пять очков, а пятый - одно.

Так, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занял пятое место (17 очков), а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин – шестое (9 очков). Также два очка получил вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин.

Отметим, что новый сезон НХЛ начнется 7 октября. В 21:00 мск начнут играть «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».

источник: NHL (НХЛ)
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