Эксперты НХЛ считают, что трое россиян могут стать лучшими игроками следующего сезона

Среди экспертов официального сайта НХЛ прошло голосование на тему, какой хоккеист может стать лучшим игроком стартующего регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Первое место в голосовании занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший 67 очков.

Каждый эксперт расставлял своих кандидатов с первого по пятое место. По правилам, первый получал пять очков, а пятый - одно.

Так, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занял пятое место (17 очков), а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин – шестое (9 очков). Также два очка получил вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин.

Отметим, что новый сезон НХЛ начнется 7 октября. В 21:00 мск начнут играть «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».