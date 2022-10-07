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«Трактор» проиграл «Куньлуни» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Мытищах.
07 октября 2022 21:14
автор: Максим Скороходов

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Куньлуни» со счетом 2:3ОТ.

За российскую команду забивали Алексей Бывальцев (14-я минута), Кирилл Капутин (46), а у китайской – Итан Уэрек (31), Корри Кейн (58) и Брендон Йип (63).

Таким образом, клуб из Челябинска с 11 очками занимает на десятое место Восточной конференции. «Ред Стар» с 13 очками идет на десятой позиции на Западе.

9 октября «Куньлунь» сыграет на выезде с «Авангардом», «Трактору» в этот же день предстоит гостевой матч с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы:
0:1 – Бывальцев (Бурдасов, Карпухин), 13:46
1:1 – Уэрек (Хант, Вуд), 30:57
1:2 – Капустин (Пулккинен, Хохряков), 45:16
2:2 – Кейн (Челиос, Поллок), 57:35
3:2 - Йип (Родвальд, Челиос), 62:45

источник: «Советский спорт»
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