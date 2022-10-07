«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в гостевом матче КХЛ

В пятницу, 7 октября, на Ледовом дворце в Череповце прошел матч КХЛ между местной «Северсталью» и московским «Спартаком». Победу одержали гости со счетом 4:2.

В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Никита Хлыстов (14-я минута) и Александр Суворов (30). У победителей отличились Андрей Локтионов (22), Матвей Заседа (26), Фил Вароне (47) и Данила Квартальнов (56).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ красно-белые сыграют с «Витязем» в Балашихе, а «Северсталь» примет «Трактор». Обе встречи пройдут 9 октября.