СКА на последней минуте вырвал победу у «Витязя» в домашней игре КХЛ

В пятницу, 7 октября, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и подмосковным «Витязем». Победу одержали хозяева со счетом 4:3.

В составе армейцев заброшенными голами отметились Марат Хайруллин (28), Михаил Воробьев (40, 53) и Василий Глотов (60). У гостей отличились Кирилл Рассказов (10), Иван Ежов (29) и Роман Абросимов (47).

Таким образом, СКА укрепился на первом месте в таблице западной конференции с 31 очком, в активе «Витязя» шестая строчка и 19 баллов.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют 11 октября с минским «Динамо» в Санкт-Петербурге, а «Витязь» примет «Спартак» двумя днями ранее.