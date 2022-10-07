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«Нэшвилл» победил «Сан-Хосе» в первом матче нового сезона НХЛ

В игре принял участие россиянин Яков Тренин.
07 октября 2022 23:59
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. Встреча прошла в Праге на стадионе «О2-Арена».

Отметим, что в составе «хищников» шайбы забросили Кифер Шервуд (2-я минута), Ээли Толванен (22), Нино Нидеррайтер (36) и Мэтт Дюшейн (60). Российский нападающий Яков Тренин не отличился результативными действиями, проведя на льду 17 минут 3 секунды. Соперник ответил голом Томаша Гертла (9).

Добавим, что в субботу, 8 октября, команды проведут между собой еще одну игру в Чехии.

источник: «Советский спорт»
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