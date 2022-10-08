ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

ЦСКА на выезде оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московского клуба.

В составе гостей отличились Прохор Полтапов (7-я минута), Константин Окулов (11-я), Михаил Григоренко (30-я) и Данил Юртайкин (43-я).

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Михала Криштофа (16-я).

Таким образом, ЦСКА с 19 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» располагается на седьмой строчке Востока, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет в Хабаровске против «Амура» (10 октября), а «Адмирал» отправится в гости к «Сибири» (11 октября).