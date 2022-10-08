«Локомотив» на выезде оказался сильнее «Амура» в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.

В составе гостей отличились Александр Полунин (28-я минута), Артур Каюмов (33-я) и Иван Чехович (53-я).

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Ивана Николишина (43-я).

Таким образом, «Локомотив» с 21 очком поднялся на третью позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» находится на восьмой строчке Востока, имея в своем активе 12 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома петербургский СКА (13 октября), а «Амур» сыграет в Хабаровске против московского ЦСКА (10 октября).