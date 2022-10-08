Сергей Федоров: ЦСКА заслужил победу над «Адмиралом». Мы сделали правильные вещи

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после победы своей команды над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наших ребят с победой, они заслужили. Все-таки вторая игра, не скажу, что легкий выезд. Много хороших вещей мы сегодня сделали. Продолжаем работать», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что в составе армейцев отличились Прохор Полтапов (7-я минута), Константин Окулов (11-я), Михаил Григоренко (30-я) и Данил Юртайкин (43-я). Владивостокцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Михала Криштофа (16-я).

ЦСКА с 19 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» располагается на седьмой строчке Востока, имея в своем активе 14 очков.