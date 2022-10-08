Епанчинцев - о поражении «Амура» от «Локомотива»: Против тяжеловесов нам сложно действовать

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение команды в матче с «Локомотивом».

Напомним, что встреча завершилась победой ярославского клуба со счетом 3:1.

«Мы пропустили из-за этого три гола: не проткнули шайбу, соперник проткнул. «Локомотив» подловил нас на ошибках и забил три одинаковых гола. Пытались отыграться до конца, старались ребята, но где-то не хватило мощи. Слишком маленькая и легковесная команда у нас, против тяжеловесов «Амуру» сложно действовать. Но есть у нас и сильные стороны – движение», — приводит официальный сайт КХЛ слова Епанчинцева.

«Амур» находится на восьмой строчке Востока, имея в своем активе 12 очков. В следующем матче команда Епанчинцева сыграет в Хабаровске против московского ЦСКА (10 октября).