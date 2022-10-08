Леонид Тамбиев: Во всех компонентах ЦСКА был сильнее «Адмирала» и заслуженно победил

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на результат матча с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Напомним, что московский клуб выиграл со счетом 4:1.
«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпион — во всех компонентах армейцы были сильнее и заслуженно победили. Соперника — с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.
«Адмирал» сейчас располагается на седьмой строчке таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков.
В следующем матче приморский клуб отправится в гости к «Сибири» (11 октября).
источник: «Советский спорт»