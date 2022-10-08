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Леонид Тамбиев: Во всех компонентах ЦСКА был сильнее «Адмирала» и заслуженно победил

Встреча прошла во Владивостоке.
08 октября 2022 15:19
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на результат матча с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что московский клуб выиграл со счетом 4:1.

«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпион — во всех компонентах армейцы были сильнее и заслуженно победили. Соперника — с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» сейчас располагается на седьмой строчке таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче приморский клуб отправится в гости к «Сибири» (11 октября).

источник: «Советский спорт»
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