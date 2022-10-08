Никитин - о победе над «Амуром»: Рад, что забили хорошие голы, но большинство нам точно не в плюс

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после победы своей команды над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Рад, что забили хорошие голы, но большинство нам точно не в плюс, здесь нужно работать. Довольны победой», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В ярославцев гостей отличились Александр Полунин (28-я минута), Артур Каюмов (33-я) и Иван Чехович (53-я). Хабаровцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Ивана Николишина (43-я).

«Локомотив» с 21 очком поднялся на третью позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» находится на восьмой строчке Востока, имея в своем активе 12 очков.