Дубль Бутузова помог «Сибири» обыграть «Сочи» в матче КХЛ

«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу новосибирского клуба.

В составе хозяев дубль оформил Владимир Бутузов (6-я и 28-я минуты). Также один раз отличился Дмитрий Овчинников (31-я).

Таким образом, «Сибирь» с 18 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке Запада, имея в своем активе восемь очков.

В следующем матче «Сибирь» в Новосибирске сыграет против «Адмирала» (11 октября), а «Сочи» примет дома «Нефтехимик» (13 октября).