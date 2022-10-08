«Салават Юлаев» дома обыграл московское «Динамо» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на свое площадке нанес поражение московскому «Динамо».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Райна Мерфи и Алексей Пустозеров. Гости смогли отыграться стараниями Павла Кудрявцева и Максима Джиошвили, сравняв счет за две секунды до финальной сирены.

Уфимский клуб набрал 20 очков и вышел на третье мест в турнирной таблице Восточной конференции.

«Динамо» с 24 очками осталось вторым на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва) - 3:2Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 - Мерфи (Бочаров, Шмелев), 18:56

2:0 - Пустозеров (Картаев, Кузьмин), 42:13

2:1 - Кудрявцев (Рашевский), 56:20

2:2 - Джиошвили (Уэл, Менелл) 19:58

3:2 - Кулемин (п.б.)

Вратари: Ежов - Коновалов.