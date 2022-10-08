Назаров - о поражении «Сочи» от «Сибири»: За самоотдачу - пять, над исполнением придется поработать

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отреагировал на поражение команды в матче чемпионата КХЛ с «Сибирью».

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«За самоотдачу — пятерка, а над исполнением придется поработать. В третьем периоде немного поменяли тактику, стали играть поагрессивнее, а «Сибирь» дала нам воздух. Отсюда и моменты возникают. Пока только старания нам недостаточно, чтобы победить. В предыдущих играх этого выезда очки удавалось набирать, но сегодня подсдулись», — цитирует Назарова официальный сайт КХЛ.

В следующем матче «Сочи» примет дома «Нефтехимик» (13 октября).