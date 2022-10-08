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«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Барысу»

Казанский клуб ранее дважды уступил «Автомобилисту».
08 октября 2022 19:23
автор: Александр Поволоцкий

«Барыс» на выезде нанес поражение «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Астаны.

В составе гостей отличились Самата Данияра (19-я минута), Адиля Бекетаева (27-я) и Линдена Вея (32-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Кирилла Петрова (23-я) и Артема Галимова (37-я).

Таким образом, «Барыс» с 17 очками вышел на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 19 очков.

В следующем матче «Барыс» примет дома «Куньлунь» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет на следующий день в Магнитогорске против «Металлурге».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Барыс» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Данияр (Муратов), 18:11

1:1 – Петров (Сафонов, Войнов), 22:14 (5x4)

1:2 – Бекетаев (Сергиенко), 27:05

1:3 – Вей (Луис, Григорьев), 31:58

2:3 – Галимов, 36:02

источник: «Советский спорт»
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