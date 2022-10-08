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Знарок - после матча с «Барысом»: Играем плохо – выигрываем, играем хорошо – проигрываем

Казанская команда потерпела третье поражение подряд.
08 октября 2022 20:23
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок оценил игру подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

Напомним, что казанская команда на своем льду уступила со счетом 2:3.

«Несмотря на поражение, по моему профессиональному мнению, половина предыдущей игры и сегодняшний матч мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок, конечно, никто не играет. Не хватило голов, потому что моменты мы создавали неплохие, но не хватило именно реализации. Это парадокс, играем плохо – выигрываем, играем хорошо – проигрываем. В данном случае важнее игра», - цитирует Знарка пресс-служба казанской команды.

«Ак Барс» располагается на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 19 очков.

источник: «Советский спорт»
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