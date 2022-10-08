В США призвали ИИХФ строго наказать Канаду

Североамериканское отделение Всемирной ассоциации союза хоккеистов (WAIPU) опубликовала заявление своего президента Сандру Слейтера о том, что ИИХФ необходимо наказать Канаду по всей строгости закона.

«Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении десятилетий и предполагаемые незаконные присвоения средств из канадских трастовых фондов, ИИХФ необходимо принять меры.

Мы призываем ИИХФ принять меры в соответствии с уставом. Федерация хоккея Канады опозорила хоккей не только в Канаде, но и во всем мире», - сказано в письме Слейтера в ИИХФ.

Напомним, что среди североамериканских хоккеистов КХЛ также было выявлено два случая обвинения игроков в сексуальных домогательствах. Защитник Рид Буше получил срок, а экс-форвард «Спартака» Джейк Виртанен добился оправдания и вернулся за океан.