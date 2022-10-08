«Нэшвилл» вновь добился победы над «Сан-Хосе» в Праге

Второй матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» завершился победой «хищников» со счетом 3:2.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Нино Нидеррайтер, отличившийся дублем на 31-й и 33-й минутах, а также Филип Форсберг (43). Российский нападающий Яков Тренин не смог набрать результативные очки, отыграв 12 минут 35 секунд.

В составе «акул» голы забили Люк Кунин (15) и Логан Кутюр (25). Форвард Евгений Свечников провел на льду 8 минут 27 секунд.

Добавим, что первая игра между командами, которая состоялась 7 октября в столице Чехии, также осталась за Нэшвиллом – 4:1.