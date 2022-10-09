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«Авангард» проиграл «Куньлуню» в Омске

Клуб из столицы Китая борется за путевку в плей-офф КХЛ.
09 октября 2022 16:20
автор: Максим Скороходов

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Куньлуню» со счетом 0:4.

За китайскую команду забивали Брендон Йип (25-я минута), Девин Броссо (45), Паркер Фу (54) и Уитон Уэрек, поразивший пустые ворота (56).

Таким образом, «Ред Стар» набрал 15 очков и поднялся на девятое место Западной конференции, омский клуб остался с 13 очками восьмым на Востоке.

11 октября «Куньлунь» сыграет в гостях с «Барысом», «Авангард» спустя два дня примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы:
0:1 – Йип (Фрэм, Родуолд), 24:20
0:2 – Броссо (Фу), 44:50
0:3 – Фу, 53:23
0:4 – Уэрек, 55:13 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
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