«Спартак» уступил «Витязю» в серии буллитов

«Спартак» проиграл «Витязю» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время закончилось со счетом 1:1.
Оба гола основного времени были забиты в большинстве, у красно-белых отличился Роман Старченко (10-я минута), а у хозяев льда – Станислав Яровой (24).
После безголевого овертайма победитель определялся в серии буллитов, где сильнее был «Витязь» - 2:1. Победный бросок совершил Дэниэл Буцаев.
«Витязь» набрал 21 очко и поднялся на пятое место Западной конференции. «Спартак», имея на очко меньше, находится строчкой ниже.
11 октября команды вновь сыграют между собой на этот раз в Москве.
Также добавим, что «Торпедо» дома победило минское «Динамо» - 5:2, «Северсталь» в серии буллитов оказался сильнее «Трактора» (4:3Б).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 2:1Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1Б)
Голы:
0:1 – Старченко (Хохлачев, Вишневский), 9:58 (Бол.)
1:1 – Яровой, 23:18
2:1 – Буцаев – победный буллит
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Минск) – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
«Северсталь» (Череповец) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 2:0Б)