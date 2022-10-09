«Спартак» уступил «Витязю» в серии буллитов

«Спартак» проиграл «Витязю» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

Оба гола основного времени были забиты в большинстве, у красно-белых отличился Роман Старченко (10-я минута), а у хозяев льда – Станислав Яровой (24).

После безголевого овертайма победитель определялся в серии буллитов, где сильнее был «Витязь» - 2:1. Победный бросок совершил Дэниэл Буцаев.

«Витязь» набрал 21 очко и поднялся на пятое место Западной конференции. «Спартак», имея на очко меньше, находится строчкой ниже.

11 октября команды вновь сыграют между собой на этот раз в Москве.

Также добавим, что «Торпедо» дома победило минское «Динамо» - 5:2, «Северсталь» в серии буллитов оказался сильнее «Трактора» (4:3Б).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 2:1Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1Б)

Голы:

0:1 – Старченко (Хохлачев, Вишневский), 9:58 (Бол.)

1:1 – Яровой, 23:18

2:1 – Буцаев – победный буллит

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Минск) – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

«Северсталь» (Череповец) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 2:0Б)