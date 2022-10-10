Два российских хоккеиста топ-10 лучших игроков НХЛ сезона-2022/2023

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала материалов о топ-10 лучших игроков предстоящего сезона.

Отмечается, что в исследовании приняли участие аналитики и комментаторы лиги.

Лучшим действующим хоккеистом НХЛ назван канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на втором месте его соотечественник, защитник «Колорадо» Кейл Макар. Тройку лучших замкнул американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

В десятку вошли два российских игрока. На шестой строчке расположился вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, на 10-й — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Напомним, что в топ-50 также попали Игорь Шестеркин (вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», 11-е место), Никита Кучеров (нападающий «Тампа-Бэй», 13-е), Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота Уайлд», 14-е) и Артемий Панарин (форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», 21-е).

Сезон стартовал 7 октября двумя выставочными матчами между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Чехии. Остальные команды начнут чемпионат с 12 октября.