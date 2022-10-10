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«Сент-Луис» обменял Костина на защитника «Эдмонтона» Саморукова

Ранее оба игрока помещались на драфт отказов.
10 октября 2022 10:37
автор: Александр Поволоцкий

«Эдмонтон» и «Сент-Луис» совершили обмен российскими игроками.

Как сообщает сайт «блюзменов», форвард Клим Костин перешел в «Эдмонтон». «Ойлерз» в результате обмена получили его соотечественника, защитника Дмитрия Саморукова.

В июле Костин подписал с «Сент-Луисом» одностороннее соглашение на один год. В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 9 (4+5) очков в 40 матчах.

Саморуков ранее продлил контракт с «Эдмонтоном» на год. В прошлом сезоне он провел одну игру в лиге, не набрав очков.

источник: «Советский спорт»
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