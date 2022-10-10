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Гарипов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

За последнюю неделю было сыграно 33 матча.
10 октября 2022 12:59
автор: Александр Поволоцкий

КХЛ на официальном сайте опубликовала информацию о лучших игроках шестой недели чемпионата КХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, эксперты признали лучшим среди голкиперов Эмиля Гарипова из «Нефтехимика». Он одержал три победы (одна в серии буллитов) в трех встречах. Гарипов отразил 94,5% по своим воротам.

Лучшим защитником признан игрок СКА Даниил Пыленков. Он набрал 3 (1+2) очка в трех играх минувшей недели с показателем полезности «+4».

Среди форвардов лучшим назван Брэндон Ип, представляющий «Куньлунь Ред Стар». Нападающий набрал 4 (4+0) очка в четырех матчах.

Лучшим новичком признан Станислав Яровой («Витязь»). У него в активе 2 (1+1) очка в трех встречах.

источник: «Советский спорт»
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