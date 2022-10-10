ЦСКА в серии буллитов нанес поражение «Амуру» в выездном матче КХЛ

ЦСКА на выезде оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу московского клуба.

В основное время в составе гостей дубль оформил Владислав Каменев. Нападающий забросил шайбы на 34-й и 35-й минутах.

Хозяева ответили голами в исполнении Сергея Дубакина (48-я) и Игната Коротких (54-я).

Решающий буллит в активе Константина Окулова.

Таким образом, ЦСКа с 21 очком поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Амур» находится на десятой строчке Востока, имея в своем активе 13 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Витязем» (13 октября), а «Амур» в этот же день сыграет на выезде против «Авангарда».