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«Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера клуба

Руководство «ястребов» назначило исполняющего обязанности.
10 октября 2022 15:05
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» объявил об увольнении главного тренера клуба КХЛ.

Как сообщает пресс-служба омской команды, «ястребы» благодарят Дмитрия Рябыкина за совместную работу, отмечая, что назрели кардинальные изменения. Напомним, что 46-летний возглавил «Авангард» перед началом сезона.

Отметим, что исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Кравец. Ранее он вошел в штаб омской команды.

«Авангард» с 13 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

13 октября омский клуб примет на своем льду «Амур».

источник: «Советский спорт»
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«Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера клуба
Руководство «ястребов» назначило исполняющего обязанности.
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