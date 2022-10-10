«Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера клуба

«Авангард» объявил об увольнении главного тренера клуба КХЛ.

Как сообщает пресс-служба омской команды, «ястребы» благодарят Дмитрия Рябыкина за совместную работу, отмечая, что назрели кардинальные изменения. Напомним, что 46-летний возглавил «Авангард» перед началом сезона.

Отметим, что исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Кравец. Ранее он вошел в штаб омской команды.

«Авангард» с 13 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

13 октября омский клуб примет на своем льду «Амур».