Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в Магнитогорске

Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Металлург» со счетом 3:1.

В составе бело-голубых забили Эрик О'Делл (30-я минута), дважды Иван Муронав, во втором случае поразивший пустые ворота (44, 59). На это хозяева ответили шайбой Егора Коробкина (59)

Московская команда прервала серия из двух поражений, набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Магнитка» наоборот потерпела второе поражение подряд и также вторая (22 очка), но уже на Востоке.

12 октября «Металлург» примет на своем льду «Ак Барс», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

0:1 – О'Делл (Рашевский, Сушко), 29:35

0:2 - Муранов, 43:43

0:3 - Муранов (Джиошвили), 58:16 (П.В.)

1:3 - Коробкин, 58:34