Воробьев объяснил причины поражения «Металлурга» от «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Забив за полторы минуты один гол - на успех очень сложно рассчитывать. Поэтому это основное - сейчас надо находить пути к воротам, забивать «грязные» голы, с пятака, рабочие. Так у нас за две игры один гол и один, который случайно засчитали. Этого мало. Над этим надо работать», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, москвичи одержали победу со счетом 3:1.

В составе бело-голубых забили Эрик О'Делл (30-я минута), дважды Иван Муронав, во втором случае поразивший пустые ворота (44, 59). На это хозяева ответили шайбой Егора Коробкина (59)

Московская команда прервала серия из двух поражений, набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Магнитка» наоборот потерпела второе поражение подряд и также вторая (22 очка), но уже на Востоке.

12 октября «Металлург» примет на своем льду «Ак Барс», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Северсталью».