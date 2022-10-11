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Доминик Гашек: НХЛ больше не рады в Чехии, пока руководство лиги не уйдет в отставку

Легендарный в прошлом хоккеист помешан на русофобии.
11 октября 2022 08:38
автор: Максим Скороходов

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек выдвинул ультиматум НХЛ:

«В эти выходные 2 игры НХЛ прошли в Праге. Руководство НХЛ не выполнило рекомендацию нашего МИД о том, что российские игроки не должны принимать участие в этих матчах. С этого момента НХЛ больше не рады в Чешской Республике, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а те кто его заменят не извинятся перед нашей страной», - написал Гашек в социальных сетях.

7 и 8 октября в первых играх регулярного чемпионата НХЛ матчи между собой провели «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» (4:1, 2:3).

В этих встречах за «хищников» играл Яков Тренин, а за «акул» - Евгений Свечников.

источник: «Советский спорт»
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