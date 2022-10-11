Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Берлева помог «Адмиралу» одолеть в гостях «Сибирь»

Дальневосточники одержали выездную победу.
11 октября 2022 18:15
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Антон Берлев. Еще по одной шайбе забросили Глеб Зырянов и Рудольф Червены, реализовавший большинство.

Хозяева ответили голами Тревора Мерфи и Тимура Ахиярова.

«Адмирал» набрал 16 очков, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 18 очками занимает пятое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы:
1:0 - Мерфи (Сетдиков, Литовченко), 30:54
1:1 - Зырянов (Уильямс, Шулак), 31:41
1:2 - Червены (Криштоф, Файзуллин), 32:58 (5х4)
1:3 - Берлев (Чебыкин, Червены), 36:33
2:3 - Ахияров (Спиридонов), 37:16
2:4 - Берлев, 59:47 (п.в.)
Вратари: Красоткин - Серебряков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» в регулярном первенстве КХЛ
Уральцы одержали уверенную домашнюю победу.
11.10.2022 19:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Берлева помог «Адмиралу» одолеть в гостях «Сибирь»
Дальневосточники одержали выездную победу.
11.10.2022 18:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Доминик Гашек: НХЛ больше не рады в Чехии, пока руководство лиги не уйдет в отставку
Легендарный в прошлом хоккеист помешан на русофобии.
11.10.2022 08:38
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Воробьев объяснил причины поражения «Металлурга» от «Динамо»
Уральцы проиграли бело-голубым дома.
10.10.2022 21:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в Магнитогорске
Бело-голубые прервали серию из двух поражений.
10.10.2022 19:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера клуба
Руководство «ястребов» назначило исполняющего обязанности.
10.10.2022 15:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА в серии буллитов нанес поражение «Амуру» в выездном матче КХЛ
Армейцы одержали третью победу подряд.
10.10.2022 14:33
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гарипов признан лучшим вратарем недели в КХЛ
За последнюю неделю было сыграно 33 матча.
10.10.2022 12:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА сыграет в матче с «Амуром» без двух основных голкиперов
Встреча в Хабаровске начнется в 12:00 по московскому времени.
10.10.2022 12:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сент-Луис» обменял Костина на защитника «Эдмонтона» Саморукова
Ранее оба игрока помещались на драфт отказов.
10.10.2022 10:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика