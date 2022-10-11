Дубль Берлева помог «Адмиралу» одолеть в гостях «Сибирь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Антон Берлев. Еще по одной шайбе забросили Глеб Зырянов и Рудольф Червены, реализовавший большинство.

Хозяева ответили голами Тревора Мерфи и Тимура Ахиярова.

«Адмирал» набрал 16 очков, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 18 очками занимает пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы:

1:0 - Мерфи (Сетдиков, Литовченко), 30:54

1:1 - Зырянов (Уильямс, Шулак), 31:41

1:2 - Червены (Криштоф, Файзуллин), 32:58 (5х4)

1:3 - Берлев (Чебыкин, Червены), 36:33

2:3 - Ахияров (Спиридонов), 37:16

2:4 - Берлев, 59:47 (п.в.)

Вратари: Красоткин - Серебряков.