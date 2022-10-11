«Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» в регулярном первенстве КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду нанес поражение нижегородскому «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Данил Романцев, Анатолий Голышев, оформивший дубль, и Викотр Неучев. Гости ответили шайбой Сергея Гончарука.
«Автомобилист» набрал 25 очков и продолжает уверенно лидировать на Востоке.
Нижегородцы с 21 очком занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы:
1:0 - Романцев (Кормье, Мэйсек), 19:15
2:0 - Голышев (Белоусов, Кормье), 27:43
3:0 - Неучев (Обидин), 38:21
3:1 - Гончарук (Кручини), 55:30
4:1 - Голышев, 57:46 (п.в.)
Вратари: Бобков - Гуска.