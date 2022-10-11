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Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку в полном составе

Организацию сотрясают скандалы, связанные с обвинением в изнасилованиях.
11 октября 2022 20:50
автор: Александр Шульгин

Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку в полном составе, сообщает официальный сайт организации.

Свой пост покинул ее президент Скотт Смит, а также весь совет директоров. Кроме того, федерация лишилась большого количества спонсоров.

Напомним, ранее прессе стало известно о многочисленных преступлениях хоккеистов молодежной сборной Канады во время МЧМ-2003 и 2018. В частности, игроки обвиняются в групповых изнасилованиях. Верхушка федерации знала об этих фактах, но скрывала их.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидентов.

источник: Федерация хоккея Канады
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Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку в полном составе
Организацию сотрясают скандалы, связанные с обвинением в изнасилованиях.
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