Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку в полном составе, сообщает официальный сайт организации.

Свой пост покинул ее президент Скотт Смит, а также весь совет директоров. Кроме того, федерация лишилась большого количества спонсоров.

Напомним, ранее прессе стало известно о многочисленных преступлениях хоккеистов молодежной сборной Канады во время МЧМ-2003 и 2018. В частности, игроки обвиняются в групповых изнасилованиях. Верхушка федерации знала об этих фактах, но скрывала их.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидентов.